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Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

ANTALYA'da üst geçide çıkarak beton bloğa oturan adı öğrenilemeyen kadın emniyeti harekete geçirdi. Kendisine yaklaşan bekçileri görünce yaya üst geçidinden inerek cadde üzerinde koşmaya başlayan kadın hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.

Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, üst geçidin beton kolonlarına çıkarak oturdu. Kadını görenler endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

İhbarla beraber olay yerine bekçilerle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçitte oturduğu yerden çevredekilere bağırmaya başlayan kadını, yanında bulunan bir erkek sakinleştirmeye çalıştı.

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Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

Üst geçidin beton kolonlarında oturan kadın, bekçilerin üst geçide çıktığını görünce koşarak indi. Bekçilerden kaçan kadın, trafiğin yoğun aktığı Mevlana üst geçidinde koşmaya başladı. Bekçilere yakalanmamak için cadde üzerinde koşan kadın, demir bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti. 

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Antalya'da ortalığı birbirine katan kadın gece yarısı bekçileri peşinden koşturdu

Kadın ile yanındaki erkek hem kendi canlarını, hem diğer sürücülerin, hem de peşlerine takılan bekçilerin hayatını tehlikeye attı. 

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