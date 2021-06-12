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MSB duyurdu: PKK'ya yeni darbe!

MSB duyurdu: PKK'ya yeni darbe!

Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda sürdürdüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mağaraya operasyon

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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