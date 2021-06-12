MSB duyurdu: PKK'ya yeni darbe!

Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda sürdürdüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mağaraya operasyon
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."