İstanbul'da yasak kalktı cumartesi trafiği arttı

Kısıtlamaların kalkmasının ardından havayı güzel bulan İstanbullular sokaklara akın etti. Trafik yoğunluğu yüzde 58'e çıktı.

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İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.

Kentin sahil kesimlerini tercih eden vatandaşlar, piknik yapıyor, çocuklarıyla eğlence mekanlarında vakit geçiriyor.

Sahil kesimlerinde yürüyüş yapanların, bisiklete binenlerin, denizin kenarında oturup manzarayı seyredenlerin hareketliliği gözleniyor.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bazı vatandaşların çocuklarıyla denize girdiği görüldü.

Kahvaltı için sahil kesimlerindeki kafe ve restoranları tercih edenler de yoğunluk oluşturdu. Sahil kesimlerindeki hareketlilik dolayısıyla bu alanlardaki otoparklar doldu.

Kentin cadde ve meydanlarında ise öğle saatlerine doğru hareketlilik arttı. Bazı vatandaşlar meydanlardaki banklarda otururken, bazıları alışveriş yapıyor.

Trafik yoğunluğu oluştu

TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı noktalarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametinde trafik yoğun ilerlerken, Caddebostan sahilinde de trafikte artış yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda da Halıcıoğlu-Haliç Köprüsü, Dolmabahçe-Beşiktaş, Ortaköy-Bebek arasında sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu. D-100 kara yolunda Bahçelievler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Zincirlikuyu'ya kadar trafik bazı noktalarda yoğun, bazı yerlerde de akıcı ilerliyor. Kara yolunun Bahçelievler Avcılar istikametinde de trafik yoğun seyrediyor.

Kentte, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 12.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.