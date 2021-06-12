Dardanel'in Türkiye-İtalya maçı reklamı tepki çekti şirket paylaşımı kaldırdı

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Dardanel'in Euro 2020 öncesi Türkiye İtalya maçıyla ilgili "Bu akşam makarnaya konuyoruz" paylaşımı tepki çekti.

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Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele etmesini tebrik etmek isteyen su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, yaptığı paylaşımla eleştirilerin odağında kaldı

Dün akşam oynanan Türkiye-İtalya arasındaki milli maç öncesi Dardanel firması sosyal medya hesabından terbiye sınırlarını aşan bir paylaşımda bulundu.

Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü.

Tepki toplayan paylaşım bir süre sonra firma tarafından kaldırıldı.

Cinsiyetçi söylem, aynı zamanda Türk mutfağı ve nimet kültürüne saygısızlık içeren paylaşıma çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.