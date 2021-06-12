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Bakan Koca'dan yerli aşının 'FAZ 3' çalışmasına gönüllü çağrısı E-Nabız üzerinden başladı

Bakan Koca'dan yerli aşının 'FAZ 3' çalışmasına gönüllü çağrısı E-Nabız üzerinden başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu. Bakan Koca ayrıca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.

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Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi. Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ise son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldığını duyurmuştu.

Bakan Koca, "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim." dedi.

E-Nabız üzerinden başladı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." çağrısında bulundu.

'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiğini duyurdu.

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