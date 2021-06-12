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Çorum’da suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

Çorum’da suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden, 10’u tutuklandı.

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Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten adam öldürme, silahla yaralama, nitelikli tehdit, haksız kazanç temin etme, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından’ aranan 19 kişi için 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli marka ve çaplarda 5 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, farklı çaplarda 17 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ile 20 av tüfeği kartuşu, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 10’u tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

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