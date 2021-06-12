Sedat Peker'e kim bilgi sızdırıyor? İsmail Saymaz'ın kesin dediği iddialar

Sedat Peker'in ilk videoları sonrası bilgi sızdırıldığını söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in yalnız olmadığını pek çok yerden akış olduğunu söyledi.

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Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV’de katıldığı programda Sedat Peker’e bilgi akışının olduğunu söyledi.

Saymaz konuşmasında şunları söyledi: “Görünüyor ki ilk videoyu çektiği noktanın uzağında. Bu aşamaya geleceğini o planlıyor muydu? Ben planlamadığını zannediyorum. Yeraltı dünyası figürü olarak videoyu çekti. Devamında bir türlü istihbarat havuzu haline geldi. Hem AK Parti içi çatışmalarından, hem bürokrasi çatışmalarından hem de iş dünyasından çatışmalardan gelen bilgi akışı haline geldi.”

Peker’e devamlı bir bilgi akışı olduğunu söyleyen Saymaz “Görünüyor ki Sedat Peker’e bilgi akışı var. Yer altı dünyasının figürleri silah kaçakçılığını bilebilirler. Uyuşturucu trafiğini, kabadayı alemini bilebilirler.” dedi.

Programda Özlem Gürses’in “Arazi rantlarını bilebilirler mi?” sorusuna Saymaz “Bu kadar bu boyutta bilemeyebilirler. Sezgin Baran Korkmaz’ın ayrıntılarını, otele kimlerin gittiğini tek başına bilemez, Kıbrıs’taki X adamı tanır. Ama hakkındaki dosyayı tek başına bilmesi mümkün değil. Sedat Peker konuştukça ona geliyor bunlar. Bu bilgi ona akıyor. Bu kadar detaylı bilemez. Demek ki her aşamada o videoya yeni katkılar geliyor.” dedi.