BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  EKONOMİ

MediaMarkt'tan Babalar Günü'ne özel indirim kampanyası

MediaMarkt'tan Babalar Günü'ne özel indirim kampanyası

MediaMarkt, Babalar Günü'nde hediye alacaklar için pek çok üründe indirim kampanyası başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV'lerden tıraş makinelerine, bilgisayar aksesuarlarından akıllı saatlere, USB belleklerden tablete ve akıllı telefonlara kadar pek çok ürün kategorisinde avantajlı fiyatlar sunan MediaMarkt, bu yıl babası için hediye seçeceklere de birçok ürün alternatifi sunuyor.

Yıl boyunca özel günlerde cazip indirim fırsatı sunan kampanyalarıyla dikkati çeken MediaMarkt, bu Babalar Günü öncesinde birçok üründe indirime girdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"20 Haziran Babalar Günü'nde, onların pazar günlerine yakışacak ve daha keyifli anlar yaşamalarını sağlayacak hediye seçeneklerinden oluşan bir kampanya paketi hazırladık. Bu yıl alınacak hediyeler hem babaları hem de avantajlı fiyatlarla tüketiciyi sevindirecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika Suudi Arabistan'dan hac kararı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türk Telekom Basketbol Takımı Darüşşafaka Tekfen'de oynayan Berk Demir'i transfer etti
Tayyip Dede diye durdurup oyuncağı kaptılar
IMF Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini açıkladı
İtalya maçı hezimetini dış basın böyle gördü
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran çıkışı: Hiçbir bilgim yok
İstanbul'da yasak kalktı cumartesi trafiği arttı
Çorum’da suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
Yorumlar