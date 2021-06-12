İstanbul'a dolu bastırdı gezmeye çıkanlar şok oldu

Kısıtlamaların kalkmasının ardından cumartesi günü sokaklara çıkan İstanbulllular sağanak yağışın etkisiyle şaşırdı trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı başladı. E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı başladı. Öğle saatlerine başlayan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolun da trafik adete durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71’e çıktı.

Meteoroloji uyardı

İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbullu sabah sahillere koştu

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde, güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.Kentin sahil kesimlerini tercih eden vatandaşlar, piknikyapıyor, çocuklarıyla eğlence mekanlarında vakit geçiriyor.

Sahil kesimlerinde yürüyüş yapanların, bisiklete binenlerin, denizin kenarında oturup manzarayı seyredenlerin hareketliliği gözleniyor.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bazı vatandaşların çocuklarıyla denize girdiği görüldü.

Kahvaltı için sahil kesimlerindeki kafe ve restoranları tercih edenler de yoğunluk oluşturdu. Sahil kesimlerindeki hareketlilik dolayısıyla bu alanlardaki otoparklar doldu.

Trafik yoğunluğu sabah yüzde 58'di

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 12.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.