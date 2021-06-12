Son dakika Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamaya göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşları gidebilecek.

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Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede oturma izni olan yabancılara hac izni verecek. Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişi kabul edilecek ve yurtdışından kimse alınmayacak.

Suudi Arabistan, mayıs ayında yaptığı açıklamada bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Hac ve Umre Bakanlığından yazılı açıklama

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığı daha önce gündeme gelmişti.

Bu sebeple alınan karar sürpriz olmadı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.