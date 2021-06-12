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İbrahim Kalın'dan NATO zirvesi öncesi kritik görüşme

İbrahim Kalın'dan NATO zirvesi öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan Biden görüşmesi detayları hakkında ABD ile görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

Açıklamaya göre, köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik iş birliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

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