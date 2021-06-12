Rıdvan Dilmen: Genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından İtalya-Türkiye maçını değerlendiren Dilmen, "10 gündür genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler" ifadelerini kullandı.

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Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin yorumlarda bulundu.

"İtalya'ya karşı 10 maçın 9’unu kazanamayız"

İtalya'nın çok güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan Dilmen, “İtalya'yla tarafsız sahada 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız, 1'ini kazanırsak sürpriz olur! Lütfen çocuklarımızı büyük baskı altına almayalım... Turnuvaya başlarken Fransa veya Almanya'yla final oynarız tahminleri gerçekçi değildi. 10 gündür genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler! Henüz maçın başında bizi ekran başında oyuncularımızı da saha içinde ümitsizliğe düşürecek baskılı güçlü bir takım gördük karşımızda. Tabii ki kazanabileceğimiz rakiplerle son 2 maçımızı oynayacağız. Kapasitemizi, kalitemizi, haddimizi bilerek hazırlanırsak sadece takım olarak değil, medya olarak da gruptan çıkabiliriz. Şimdi daha da önemlisi; oyuncularımızı hem fiziksel hem mental olarak hazırlamak gerekir. Milli takımımıza başarılar dilerim...” ifadelerini kullandı.

Merak uyandıran anketi paylaştı

Rıdvan Dilmen ayrıca araştırma araştırma şirketi Areda Survey'in EURO 2020 anketini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Söz konusu araştırmada, Türk halkının yüzde 28,1’inin A Milli Takım'ın turnuvada şampiyon olacağına inandığı sonucu ortaya çıktı.