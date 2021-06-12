Hulusi Akar'dan NATO öncesi ABD ile görüşme

Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO zirvesi öncesi ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmeyi ve Libya hakkındaki görüşlerini aktardı.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Gayet açık, net, yapıcı yaklaşım içinde hem ikili hem de ittifak içindeki konularla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirmelerimizi paylaştık ve olumlu yaklaşım içinde görüşmeyi tamamladık" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün İtalya'nın Sicilya Adası'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrasında Libya'ya geçti. Mitiga Havalimanı'nda Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında helikopterle Libya açıklarındaki TCG Gelibolu firkateynine geçen Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi.

Libyalı kardeşlerimizin yanındayız

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne olduğunu belirten Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin bölgesel, küresel barış ve istikrar için önemli sorumluluklar üstlendiğini, bunları üstlenmeye devam ettiğini bildirdi. Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye Libya’da yabancı güç değildir" dedi.

Amacımız Libya'nın birliği

Akar, Libya'nın daveti üzerine Türkiye'nin ülkeye gelerek ikili anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun şekilde askeri, eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini aktararak, "Türkiye Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir seviyeye ulaşması için gayret göstermeye devam ediyor. Libya birliklerinin uluslararası standartlara ulaşması için eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam ediyoruz. Amacımız Libya’nın birliği, bütünlüğü, barış ve istikrarıdır" açıklamasında bulundu.

'Tek Libya'nın önemine değinen Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Akar, 'Libya Libyalılarındır' anlayışı içinde Libya'nın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Görüşmelerimiz daha da artacak

Akar, Sicilya'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin değerlendirme yaparak, "Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk" dedi.

Saygın bir yerimiz var

TSK'nın yoğun çalışmalarla hem ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gayret gösterdiğini hem de ittifakın, dost ve müttefik ülkelerin, hak ve hukukuna önemli katkılar sağladığını dile getiren Akar, "Hem finansal hem operasyonlara sağlanan katkı hem de karargahlardaki personel sayımız bakımından TSK olarak NATO içinde önemli, seçkin ve saygın bir yerimiz var. Bunu korumak ve devam ettirmek bakımından NATO içinde bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Yapıcı bir görüşme oldu

ABD Savunma Bakanı Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Akar, "Gayet açık, net, yapıcı yaklaşım içinde hem ikili hem de ittifak içindeki konularla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirmelerimizi paylaştık ve olumlu yaklaşım içinde görüşmeyi tamamladık. Biz bildiklerimizi, inandıklarımızı hem ülkelerimiz hem ittifak için yararlı olacak ne varsa bunları muhataplarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Gemi personeli ile yemekte bir araya gelen Akar, daha sonra Bahriyelilerle Libya açıklarındaki gemide A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında İtalya ile yaptığı maçı televizyondan izledi.