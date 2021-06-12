Levent Üzümcü ifadeye çağrıldı! 3 yıl önceki tweeti başına dert açtı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

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Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, “3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" ifadelerini kullandı.