Mansur Yavaş'ın yeni projesi Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ı kızdırdı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin yemek sipariş uygulamasına Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan eleştiri geldi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa yönelik destek çalışması kapsamında, ‘Lezzet Ankara’ isimli bir proje duyurdu. Proje kapsamında, komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Yavaş, "Esnafımızın

alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var" dedi.



Ankara'daki lokanta ve kafe işletmecilerini ‘Lezzet Ankara’ portalına kaydolmaya davet eden Yavaş, uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini duyurdu. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Mansur Yavaş'ın ‘Lezzet Ankara’ projesine tepki gösterdi.







"Üzerine para verilmeli"

Aydın, Yavaş'ın tweetinin altına "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı. Aydın ikinci mesajında ise uygulamayı eleştirip "Şaka bir yana rakip olmayan bir devlet kalmıştı. %0 da az olmuş, üzerine para verilmeli." ifadelerini kullandı.



"Kamu kaynakları çöp olmuş olacak"

Aydın'ın bu paylaşımı yaparken bir yandan da "Yarın sen de bi iş kurarsın sana da rakip olur devlet. Böyle saçmalıklara girmemek lazım. Yine herkes Yemeksepeti kullanmaya devam edecek ve bu portal için yapılan kamu kaynakları çöp olmuş olacak. Devletçi/komünist rüyalar görmeyin artık yalvarırım." tweetini beğendiği görüldü.







"Biz o kadar zengin değiliz"

Aydın, geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden Yemeksepeti'nin kurumsal hesabını etiketleyen bir restoran sahibi ile tartışmıştı. Restoran sahibi Yemeksepeti'ni ile Getir'i kıyaslayınca, Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" sözleriyle tartışmayı sonlandırmıştı.