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Kadir Şeker'in kurtardığı kadının kardeşi de uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının kardeşi de uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in şiddet gördüğü gerekçesiyle kurtarmaya çalıştığı kadının kardeşi de uyuşturucuyla yakalandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı.

Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi.

Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına bilenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.

Ayşe Dırla'nın kardeşi uyuşturucuyla yakalandı

Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının kimliği ise tanıdık çıktı.

Gözaltına alınan Figen Dırla’nın (33), Kadir Şeker’in şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalıştığı, sonrasında da eroinle yakalanarak cezaevine gönderilen Ayşe Dırla’nın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı.

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