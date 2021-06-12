BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76
HABER /  GÜNCEL

Sedat Peker'den Tosuncuk'un yerine dair iddia

Sedat Peker'den Tosuncuk'un yerine dair iddia

Sedat Peker Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bolivya'da değil başka bir yerde olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Suç örgütü lideri olarak tanınan Sedat Peker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu öne sürdü. 

Peker'in iddiası şöyle:

"Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ı kızdırdı
AK Partili Hayati Yazıcı duyurdu! Rize-Artvin Havalimanı için tarih belli oldu
Mütefekkir yazar Cemil Meriç, vefatının 34. yılında anıldı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadının kardeşi de uyuşturucuyla yakalandı
Cemil Çiçek'in Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı
Levent Üzümcü ifadeye çağrıldı! 3 yıl önceki tweeti başına dert açtı
Marmara'nın müsilajında mikroskopta bakın ne çıktı
İbrahim Kalın'dan NATO zirvesi öncesi kritik görüşme
Yorumlar