Sedat Peker'den Tosuncuk'un yerine dair iddia

Sedat Peker Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bolivya'da değil başka bir yerde olduğunu öne sürdü.

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Suç örgütü lideri olarak tanınan Sedat Peker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu öne sürdü.

Peker'in iddiası şöyle:

"Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." ifadelerini kullandı.