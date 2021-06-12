İngiltere'de delta varyant paniği açılma 4 hafta ertelenebilir

İngiltere tam açılmaya hazırlanırken Hindistan'dan gelen delta varyantı kararların ötelenmesine sebebiyet verebilir.

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Hükümetin son aşamaya geçişi ertelemeyi değerlendirmesi, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen delta varyantı ile ilgili endişelerin ortaya konulması ile birlikte konuşuluyor.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, henüz erteleme ile ilgili alınmış bir resmi karar bulunmuyor.

Pazartesi günü yapılacak resmi açıklama öncesi, son verilerin değerlendirildiği ve "birden fazla seçeceğin" masada olduğu ifade ediliyor.

Tam açılma dört hafta ertelenebilir

Dört haftalık ertelemenin, aşının daha genç yaş gruplarına uygulanması ile beklenen etkiyi gösterebileceği savunuluyor.

Açılma takvimindeki son tarih olan 21 Haziran ile gece kulüplerinin yeniden açılması, konser ve spor müsabakaları ve düğünler gibi kitlesel etkinlikler ile ilgili sınırlamaların kaldırılması planlanıyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu tarihin ertelenmesi kararı ile ilgili son günlerde giderek artan bir baskı altında.

İngiltere'de doktorların ulusal örgütlenmesi Tabipler Birliği de, erteleme kararına destek veren sağlık örgütleri arasına katıldı.

Birliğin başkanı olan Dr Chaand Nagpaul erteleme kararını savunurken, "Yalnızca hastaneye yatırılan kişilerin sayısı değil, alt yaş gruplarındaki geniş kesimler için de risk faktörü var" dedi.

he Times gazetesindeki habere göre, 21 Haziran tarihinde halen, düğünlere 30 kişi sınırı gibi bazı kuralların kaldırılması hükümet tarafından seçenekler arasında değerlendiriliyor.

Ülkedeki her 10 yeni vakadan 9'unun Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı olduğu belirtiliyor.

Hindistan varyantı

Bilim insanları ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantın önceki varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.