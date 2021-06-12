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Reyhanlı davasının ağır ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

Reyhanlı davasının ağır ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu

ANKARA 9. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu. Demirel, Reyhanlı davasında tutamadığı gözyaşları nedeniyle gündeme gelmişti.

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Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gözyaşlarını tutamamıştı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'Benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2,5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" demiş, acılı annenin sözlerine kayıtsız kalamayan Demirel gözyaşlarını tutamamıştı.

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