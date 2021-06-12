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Biden BBC muhabirini masadan kovdurdu!

Biden BBC muhabirini masadan kovdurdu!

ABD Başkanı Joe Biden gezisi sırasında BBC muhabirlerini oturduğu masadan kovdurdu.

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G7 Zirvesi için İngiltere’nin Cornwall kentine giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, tepki çeken bir olaya imza attı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele dönen Biden çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle adeta bir skandala imza attı.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi, İngiltere'nin Cornwallkentinde devam ediyor. Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın karıştığı bir olay, dünya basınında oldukça ses getirdi.

İstediği masa dolu olunca

Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.

Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.

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