İntizar kimdir aslen nereli hiç evlendi mi özel hayatı

Şarkıcı İntizar bu akşam İbo Show'un konuğu olacak. Unutulmaz şarkıları ve sesi ile kulakların pasını silecek olan İntizar'ın hayatı merak konusu oldu. 46 yaşında olan İntizar aslen Tunceli doğumlu. Peki İntizar ne demek, kelime anlamı ne demek?

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Şarkıları ve yorumu ile sevilen isim İntizar bu akşam İbo Show'un konukları arasında olacak. Uzun zamandır sahne ve ekranlardan uzak kalan İntizar'ın hayatı da merak konusu oldu. Aslen Tunceli doğumlu olan İntizar 46 yaşında. Daha önce hiç evlilik yapmayan İntizar'ın çocuğu yoktur. Peki İntizar ne demek, kelime anlamı nedir?

İntizar ne demek: 'Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme' biçiminde ele alınmaktadır.

İntizar kimdir: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

Sibel Can'ın konserinde keşfedildi: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

Eşcinsel iddiaları: Atatürk üniversitesi ağrı eğitim fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti.