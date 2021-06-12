Fenerbahçe'den ünlü hocaya teklif 2 yıllık sözleşme önerildi

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Yeni hocayla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İsviçreli ünlü teknik adam Lucien Favre'ye 2 yıllık teklif yaptığı öne sürüldü.

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



Geçtiğimiz günlerde Vitesse'nin teknik direktörü Thomas Letsch ile anlaşıldığı iddia edilmiş, Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun yapacağı iddia edilmişti.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir başka iddia ise İtalya'dan geldi. Fanatik gazetesinde yer alan haberde İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe, İsviçreli ünlü teknik adam Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertlilerin, 63 yaşındaki teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken, resmi bir anlaşmanın henüz yapılmadığı aktarıldı.

Yakından açıklanıyor

Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda en net mesajı, “Hocamız yabancı olacak, haziran ayının üçüncü haftasına kadar açıklayacağız” sözleriyle vermişti.

Favre bekleniyor

Sosyal medyadaki taraftar yorumlarında ön plana çıkan isim olan Favre, düşünmek için biraz süre istedi. Sarı-Lacivertliler, başarılı çalıştırıcıdan gelecek yanıta göre teknik adam konusundaki kararı verecek. Ancak yönetim içerisinde de ağırlıklı görüşün Favre’den yana olduğu belirtildi.