Türkiye 12 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48.668'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435'e yükseldi. Vefat sayısı 75 olarak kayıtlara geçti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 112 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 973 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Ağır hasta sayısı 284 gün önceki seviyede

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü ağır hasta sayısı tam 284 gün önceki seviyeye geriledi. Ağır hasta sayıları, 1 Eylül 2020'de 991 olarak kaydedilmişti.





