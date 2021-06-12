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Gaziantep'te genç kız rastgele girdiği sitede 8'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi

Gaziantep'te genç kız rastgele girdiği sitede 8'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi

GAZİANTEP'te rastgele girdiği bir sitede bulunan apartmanın 8. katına çıkan genç kız, kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

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Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen genç kız Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde rastgele girdiği apartmanın 8. katında bulunan merdiven camından atladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın canız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kızın cansız bedenini bulan bina sakini Mustafa Bayram, “Geldim nabzına baktım ölmüştü. 17-18 yaşlarındaydı, bu binada oturmuyor, ailesinden de gelen olmadı” dedi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan morga kaldırılan genç kızın kimliği araştırılıyor.

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