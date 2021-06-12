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Fenalaşan Christian Eriksen'e kalp masajı yapıldı! Danimarka-Finlandiya maçında üzücü olay

EURO 2020 Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için oyun alanına gelen sağlık görevlileri, kalp masajı yaptı.

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EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı.

Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, bilincini kaybeden Christian Eriksen'e bir süre kalp masajı yaptı. Eriksen'e saha için uzun süre sağlık görevlileri müdahale bulunurken takım arkadaşları ve diğer takım oyuncuları gözyaşlarını tutamadı.

Önce ertelendi sonra karar değiştirildi
UEFA yaşananların ardından Danimarka-Finlandiya maçının tatil edildiğini duyurdu. Gelişmelerin ardından Danimarka Futbol Federasyonu, maçın 21.30'da devam edeceğini açıkladı.

Sahada yaşanan telaş böyle yansıdı:

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