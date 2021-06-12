Pazar günü seyahat yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Seyahat yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Haftasonu yasağında uygulanan yasaklar kalktı mı? Nasıl seyahat edilebilir?

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İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusundan yasak saatler ile Pazar günü özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılamayacak.

Korona virüsle mücadele tedbirlerinden biri de ülke genelinde uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasıydı. Tam kapanma kararları kapsamında açıklanan şehirlerarası seyahat yasakları Haziran ayı normalleşme genelgesiyle birlikte değiştirildi. Yeni genelgede kısıtlamanın yalnızca Pazar günleri özel araçlar için uygulanacağı belirtildi.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pazar günü uygulanacak seyahat kısıtlaması hatırlatılarak “Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının genelgesi ile pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir” denildi.