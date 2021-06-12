Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 18 sivil öldü 30 yaralı var

SURİYE'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin’e art arda düzenlediği 2 füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Suriye'de Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin hedef alındığı 2 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, yaralı sayısının da 30'dan fazla olduğu belirtildi.

Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığı, çok sayıda ambulansın zarar gördüğü bildirildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hastanede tedavi gören 18 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan o açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.

Fahrettin Altun: Hesaplaşacağız!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hain saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla lanetledi. Altun, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."