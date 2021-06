Terör örgütü PKK Afrin'de hastaneye saldırdı: 18 sivil öldü 30 yaralı var

Suriye'de Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet etti.

Sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin hedef alındığı 2 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, yaralı sayısının da 30'dan fazla olduğu belirtildi.

Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi’nin hizmet dışı kaldığı, çok sayıda ambulansın zarar gördüğü bildirildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hastanede tedavi gören 18 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan o açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.

Fahrettin Altun: Hesaplaşacağız!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hain saldırıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla lanetledi. Altun, Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Masum sivilleri hedef alarak onları hayattan koparan teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız."

Dışişleri'nden tepki mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesi’ne ve acil bölümüne bugün PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfattan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz. Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz" denildi.