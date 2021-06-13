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EURO 2020'de Belçika, Rusya'yı 3 golle geçti! 'Kahin kedi' doğru bildi

EURO 2020'de Belçika, Rusya'yı 3 golle geçti! 'Kahin kedi' doğru bildi

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Belçika'nın gollerini Lukaku (2), Meunier kaydetti. Bu sonuçla 'kahin kedi'nin bir tahmini daha doğru çıkmış oldu.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. Rusya Saint-Petersburg'da oynanan maçı Belçika 3-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 88'de Romelu Lukaku, 34'te Thomas Meunier kazandı.

93 milli maçta 62 kez ağları havalandıran Romelu Lukaku, Belçika formasıyla en çok gol sevinci yaşayan futbolcu konumunda.

Tahmini doğru çıktı
Böylece Hermitage Müzesi'nde yaşayan ve 2018 Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle adından sıkça söz ettiren Aşil'in Rusya-Belçika futbol karşılaşmasında galip gelecek tarafla ilgili tahmini doğru çıktı.

Kedinin önüne, her birinin yanında takımların bayraklarının bulunduğu iki kap mama konuldu ve yemek için Belçika bayrağının olduğu kabı seçti.

Tahmin konusunda oldukça başarılı

2017 Konfederasyon Kupası'ndan bu yana tahmin konusunda Аşil’in oldukça iyi bir geçmişi var. Аşil, Portekiz Milli Takımı’nın grup final maçını kazanacağını bildiği gibi dört maçtan üç tanesinin sonuçlarını da doğru tahmin etmişti.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın da resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışmıştı.

Aşil'in hayatı, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin etmekle sınırlı değil. 2017'deki Konfederasyon Kupası'ndan sonra terapi yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla Aşil sosyal hizmete başlayarak, bakım evlerindeki yaşlı hastalarla çalıştı. Uzmanlara göre Aşil, bir şeyleri tahmin edebileceğini düşündüren olağanüstü davranışları analiz etme yeteneğine sahip.

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