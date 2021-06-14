NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin açıklaması: Düşmanımız değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg, Çin'in düşmanları olmadığını ifade etti.

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NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Çin düşmanımız değil

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in gündeme ilişkin ilk açıklamaları şöyle:

Çin'le yeni bir Soğuk Savaş yok. Çin'in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz. İttifak olarak ortak bir yanıt vermeliyiz. Çin düşman değil.

Rusya ile ilişkiler

Rusya ile ilişkilere de değinene NATO Genel Sekreteri, Moskova yönetimi ile soğuk savaştan bu yana ilişkilerin en düşük seviyede bulunduğunu ifade etti.

Rusya ile ilişkilerimiz, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük seviyede.