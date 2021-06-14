Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüştü

NATO Zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen liderlerle görüşmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de liderlerle görüşmeleri devam ediyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile karşılaşmasında koronavirüs nedeniyle dirsek selamı verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sözcü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu heyetle görüşmeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Johnson ile görüşmesinde genel değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Basına kapalı görüşme
Erdoğan ve Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.