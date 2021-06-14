Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden toplamda 2166,5 m³ müsilajın temizlendiğini söyledi. Bakan Kurum, il il temizlenen müsilaj miktarını da açıkladı.

Abone ol

Marmara Denizi'ni saran müsilajın temizlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden toplamda temizlenmiş olan müsilaj miktarını açıkladı.

Toplamda temizlenen müsilaj miktarı

Bakan Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2166,5 m³ müsilajın temizlendiğini duyurdu. Kurum ayrıca, denetimlere aralıksız devam edildiğini de söyleyerek, 51 tesise idari para cezası uygulandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde: Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla toplam 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik.

Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. "

İllerdeki son durum

"İllerimizde 6 günün sonunda;

İstanbul 452,5 m³

Kocaeli 133,5 m³

Bursa 111,5 m³

Tekirdağ 112 m³

Balıkesir 300 m³

Çanakkale 226 m³

Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik."

"Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz."