BIST 1.463
DOLAR 8,37
EURO 10,15
ALTIN 497,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da dehşet! Babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı

Manisa'da dehşet! Babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı

MANİSA'dan son gelen haber korkunç... Köprübaşı ilçesinde 18 yaşındaki bir genç annesini, babasını ve ağabeyini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

Abone ol

 Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldüren genç, ağabeyi ve annesini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde ilçe polis merkezi amirliğine gelen A.S. (18) babası, ağabeyi ve annesini bıçakla yaraladığını ihbar etti.

Atatürk Mahallesi'ndeki eve giden polis ve sağlık ekibi, baba İsmail S'nin 7 yerinden, ağabey Mehmet S'nin (22) kol ve bacağından, anne Ş.S'nin de bilek ve kolundan bıçakla yaralandığını belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba İsmail S. (48) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan A.S'nin ifadesinde babası ve ağabeyiyle evde alkol almaları ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili çılgın senaryolara yanıt verdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması
Son dakika İçişleri Bakanlığı duyurdu DEAŞ'lı 13 kişi yakalandı
Mayıs ayı konut satış rakamları belli oldu! Büyük artış
Hakan Ural: Dibine kadar yandaşım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı
NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa lideri Macron ile dirsek tokuşturdu
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 55 milyona yükseldi
Antalya'da polisi alarma geçiren yazı! Taşın üzerine yazılmış
Yorumlar