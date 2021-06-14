İstanbul Üniversitesi müsilajı deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı'nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü.