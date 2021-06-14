İstanbul Üniversitesi müsilajı deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı
İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi yüzeyindeki müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizlemeyi başardı.
İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı'nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü.
Prof. Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın olduğu doğal ortama, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler arasından seçilen yerli bakteriler her gün sabah ve akşam uygulandı.Çalışma sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi.
"13 Haziran akşamı çalışma yaptığımız alanda hiç müsilaj yoktu"
Prof. Dr. Gülşen Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsilajı deniz bakterileriyle temizlemek için 8 Haziran'da Yenikapı'da kontrollü koşullarda uygulama başlattıklarını söyledi.
Uygulama öncesi durumu örnekler alarak kaydettiklerini belirten Altuğ, "Bu kapsamda bariyerle kapatılmış müsilajlı alana, 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz yerli bakteri izolatları uyguladık. Uygulamaları sabah ve akşam gerçekleştirdik. Birinci uygulama sonrası müsilajın yüzeydeki dağılımında seyrelme olduğunu gördük." diye konuştu. Altuğ, belirlenen alandaki ikinci uygulamayı 10 Haziran'da yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: