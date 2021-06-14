Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'dan ayaküstü ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden Brüksel'deki NATO zirvesinde ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

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NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.

Ayaküstü sohbet

Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

Zirve kapsamında Türkiye saati ile 18.00'de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden NATO karargahında ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.