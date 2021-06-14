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Diyarbakır'da 4 çocuk annesi kadın evinde vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi kadın evinde vurulmuş halde ölü bulundu

 DİYARBAKIR'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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Korkunç olay merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Polis evde Esma Yücel'i sırtından vurulmuş halde kanlar içinde ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.  

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