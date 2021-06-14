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Beşiktaş Kenan Karaman'la anlaştı

Beşiktaş Kenan Karaman'la anlaştı

Beşiktaş, Fortuna Dusseldorf ile yollarını ayıran milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş ’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan’ın ardından Kenan Karaman’ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı. Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun EURO 2020 sonrası imzayı atması bekleniyor.

Almanya'da performansı göz kamaştırdı
Almanya’da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96’da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.

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