BIST 1.453
DOLAR 8,40
EURO 10,19
ALTIN 504,17
HABER /  GÜNCEL

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a geçecek
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Trabzon Akçaabat'ta kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
Teksas'ta küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Meksika seri katil kasabı konuşuyor! Evinin altında 17 farklı kişiye ait kemik parçası bulundu
Beşiktaş Kenan Karaman'la anlaştı
Kuzey İrlanda Başbakanı Foster istifa etti
Son dakika Erdoğan'dan NATO zirvesinde önemli mesajlar
Bursa’nın 'Sineksavar Timi' iş başında
İstanbul Havalimanı'na 4 ödül birden
Yorumlar