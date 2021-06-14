Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.