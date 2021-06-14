Melih Gökçek 'nerden nereye' dedi 2 NATO aile fotoğrafı paylaştı sosyal medyada kıyamet koptu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, NATO liderler zirvesinde Erdoğan'ın fotoğrafını, Bülent Ecevit'in katıldığı NATO zirvesindeki fotoğraf ile karşılaştırdı. Gökçek, "Harbi cevap verin size gurur vermiyor mu?" diye yazdı.

Abone ol

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geldi. Liderler zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmeye ilişkin medyaya düşen görüntüler çok konuşuldu.

Erdoğan'ın Biden ile olan sıcak görüntüleri ve aile fotoğrafında Erdoğan'ın önde yer alması sosyal medyada yorum aldı.

Melih Gökçek: "Harbi cevap verin size gurur vermiyor mu?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Ecevit'in başbakan olduğu dönemde NATO aile fotoğrafında tek başına köşede durduğu fotoğraf ile bugün çekilen fotoğrafı yan yana getirerek şu ifadeleri kullandı:

"ESKİ TÜRKİYE YENİ TÜRKİYE… NERDEN NEREYE… HARBİ CEVAP VERİN… SİZE GURUR VERMİYOR MU?"

Gökçek'in paylaşımının altına çok sayıda yorum yağdı. Kimileri Gökçek'e tepki gösterirken kimileri de destek verdi.