Balıkesir'de gübre devine müsilaj yaptırımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müsilaja karşı oluşturduğu eylem planı kapsamında Balıkesir Erdek'te faaliyetlerini durdurduğu Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) borsadaki hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı. Şirketin denetimler sırasında kıyı tesisinde toplanan kükürdü Bandırma Körfezi'ne attığı tespit edildi. Firma, bakanlığın kararına karşı yasal haklarını kullanacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca cumartesi günü yapılan açıklamada, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan ve denizi kirlettiği gerekçesiyle gündeme gelen Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Firmanın 19 bin 385 ton sıvı amonyağı bitirmesi ve 428 bin ton ihracatı yapması için faaliyetlerinin 50 gün sonra durdurulacağı açıklandı.

"Faaliyet durdurma tutanağı yayınlandı"

Bunun üzerine BAGFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yaptı.

BAGFAŞ, açıklamayla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kendilerine tebliğ edilen yazılı tutanağı da paylaştı.

Tutanakta, "Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer'e BAGFAŞ'a ait işletmede faaliyetin durdurulması için 50 gün süre sıvı amonyak tanklarında 19 bin 385 ton bulunmasından dolayı ve bu süre zarfında işletmeye sıvı amonyak alınmaması şartıyla verilmiş olup bu süre sonunda işletmenin tüm faaliyetinin durdurulacağı taahhüt edilmiştir. Bu süre, Gencer'in talebi üzerine verilmiş olup bu süre sonunda kesin olarak faaliyetinin durdurulacağı, herhangi bir hak talep edilemeyeceği kendisine bildirilmiş olup işbu tutanak mahallinde tarafımızca 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

"Yasal haklar kullanılacak"

BAGFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada ise "Yönetim kurulumuzun 14 Haziran tarihli toplantısında fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Firmaya 3 kez ceza kesilmişti

Balıkesir Valiliğince perşembe günü yapılan açıklamada işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 1 Haziran'da 96 bin 561 lira, daha önce de biri 2018, diğeri ise 2020 yılında olmak üzere 3 kez ceza uygulandığı belirtilmişti.

Hisseleri işleme kapatıldı

BAGFAŞ hisseleri, faaliyetlerinin durdurulması sonrası oluşan belirsizlik ortamının yatırımcıları etkilememesi adına geçici olarak işleme kapatıldı.