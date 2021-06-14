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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye tanesi 12 milyon dolar olan jeneratörün yerlisini 250 bin dolara üretti

Türkiye tanesi 12 milyon dolar olan jeneratörün yerlisini 250 bin dolara üretti

ELAZIĞ'daki Keban Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörlerden 3'ü Türkiye'de 250 bin dolara yerli olarak üretildi.

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Yerli enerji ve yerli teknoloji adımlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin en büyüklerinden olan Elazığ'daki Keban Hidroelektrik Santrali'nde (HES) üçüncü yerli jeneratör devreye girdi. Türk mühendislerin yerli imkânlarla ürettiği jeneratörler, Keban'da elektrik üretimine başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından üç yıldır sürdürülen projeyle Keban HES'teki 8 jeneratörden 3'ü yerlileşti. Her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörler, yerli imkanlarla 250 bin dolara üretildi. Yüksek teknolojiye sahip yerli jeneratörlerle verimlilikte de ünite başına yüzde 10'lara varan artış yaşandı.

Devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi 150 MW'den 175'e yükseldi. Böylece daha ucuza daha fazla elektrik üretim potansiyeli de ortaya çıktı. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında toplam 180 MW kapasite artışı hedefleniyor. Başka hidroelektrik santrallerindeki jeneratörlerin de tıpkı Keban'daki gibi yerli üretim olması için çalışmalar sürüyor. (Türkiye Gazetesi)

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