Yeni İsrail Başbakanı Bennett'in bilinmeyen psikolojik hastalığı

İsrail'de kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

Böylelikle yeni İsrail Başbakanı, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett oldu.

Hem Müslüman düşmanı hem xenofob

İsrail'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki yeni Başbakanı Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınmakla birlikte kendisi ayrıca bir xenofob hastası...

Xenofob ya da diğer adıyla zenofobi nedir?

Xenofob; diğer bir adıyla Zenofobi. Xenofob, kelime anlamı olarak yabancı korkusu anlamına geliyor. Genellikle kendisine benzemeyen, farklı kültürlerde yetişmiş yabancı insanlara karşı duyulan rahatsızlık. Ancak bu rahatsızlığın içinde hem korku hem de nefret var. Xenofob kavramı genel olarak kültürel farklılık ve bir başkasına duyulan öfke şeklinde açıklanıyor.