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Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonuna izin vermedi

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonuna izin vermedi

NATO Zirvein'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Reuters ve AFP'nin servis ettiği fotoğraflarla oluşturulmak istenen algı, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturduğu sırada yanına gelen Joe Biden ile korona selamlaşması yaptı.

Anadolu Ajansı'nın çökerttiği algı operasyonu
Reuters ve AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam ayağa kalkarken çekilen fotoğraflarını servis etti. Paylaşılan fotoğraflarla Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği yönünde bir algı oluşturulmak istendi.

Türkiye'de de muhalif medya bu fotoğrafları kullandı. Ancak aradan geçen dakikaların ardından Anadolu Ajansı, iki liderin selamlaştığı ana ait fotoğrafları servis etti.

REUTERS'IN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

AFP'NİN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

ANADOLU AJANSI'NIN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

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