BIST 1.454
DOLAR 8,40
EURO 10,19
ALTIN 503,63
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından liderler arasında yapılan ilk yüz yüze görüşme yaklaşık 50 dakika sürerken heyetler arası görüşmeye geçildi.

Abone ol

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel, Hollanda Başbakanı Rutte ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile kritik görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki en önemli görüşme ise ABD Başkanı Biden ile olanıydı. Biden'ın başkan olmasından sonra ilk kez yüz yüze bir toplantı yapan iki liderin gündeminde ABD'nin 24 Nisan çıkışı, S-400'ler, Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere önemli başlıklar vardı.

İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ile Biden ayaküstü sohbet etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer almış; aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapılmıştı.

Daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katılan Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye tanesi 12 milyon dolar olan jeneratörün yerlisini 250 bin dolara üretti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Melih Gökçek 'nerden nereye' dedi 2 NATO aile fotoğrafı paylaştı sosyal medyada kıyamet koptu
Bursa’nın 'Sineksavar Timi' iş başında
Rıza Bey Apartmanı iddianamesi kabul edildi! 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi
Bolu'da şiddetli yağış! Garaj ve depolar göle döndü
Memur-Sen: KESK kamu emekçilerinin tarafında olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir
Bitlis'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İBB’den Türkiye Basketbol Federasyonu'na ihtar
Göç İdaresi ve Yüksek Seçim Kurulu personel alımı yapacak
Yorumlar 20 yorum