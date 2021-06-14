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Türkiye 14 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 219 bin 290 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, can kaybı 48 bin 795 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 219 bin 290 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 428 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 74 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya çıktı.

Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı 48 bin 795, ağır hasta sayısı 929 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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