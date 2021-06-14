Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 7 gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen 'SOKAK' operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan, "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'SOKAK' operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 78 ilde 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldığı; 343 kilogram eroin, 181 kilogram esrar, 24 kilogram bonzai, 44 kilogram metamfetamin, 518 kök kenevir, 1 milyon 750 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 67 tabanca/tüfek ve 102 bin 555 lira ele geçirildiği kaydedildi.