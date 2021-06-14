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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Anadolu Ajansı
Türkiye'de koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı. Son 24 saatte yapılan 781 bin 351 aşı, Türkiye'nin Kovid-19 aşılamasındaki en yüksek günlük doz oldu.

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Sağlık Bakanlığının anlık verilere göre; 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.

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