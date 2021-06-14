Kayseri'de doktora silahlı saldırı

Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir doktor iş çıkışı çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen M.G.'nin (37) silahlı saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor Erdal K'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesin bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı.

Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırına yaralanan doktor Erdal K ile görüştüğünü ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

İşte Koca'nın twitter'dan yaptığı o açıklama;

"Kayseri’nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız."