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İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi

Anadolu Ajansı
İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının şimdilik 19 Temmuz'a ertelendiğini belirten Johnson, söz konusu kararının 5 Temmuz Pazartesi günü tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

Johnson, bu kararın Hindistan (Delta) varyantının tehlikeleri göz önüne alındığında insanlara aşı yapılması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.

"Enfeksiyon ve hastaneye yatış arasındaki bağlantı zayıflamış olsa bile kopmadı" diyen Johnson, yoğun bakımdaki hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Johnson, Kovid-19 vakalarının haftada yaklaşık yüzde 64 oranında arttığını ve en kötü etkilenen bölgelerde ise her hafta ikiye katlandığını bildirdi.

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