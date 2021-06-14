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Bakan Koca açıkladı: İşçi ve memurlara aşı müjdesi

Bakan Koca açıkladı: İşçi ve memurlara aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren aşı randevusu alabileceğini açıkladı.

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Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde yeni bir müjdeyi daha verdi.

İşçi ve memurlar kapsama alındı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Bugün aşılamada rekor kırıldı
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

İkinci doz aşı, 13 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu.

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