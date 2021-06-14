BIST 1.454
DOLAR 8,47
EURO 10,27
ALTIN 508,18
HABER /  SPOR

Çekya ev sahiplerinden İskoçya'yı devirdi

Çekya ev sahiplerinden İskoçya'yı devirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında Çekya, turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya'yı Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Abone ol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İskoçya ile Çekya, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya, mücadeleyi 42 ve 52. dakikalarda Patrik Schick'in attığı gollerle 2-0 kazandı. 

Turnuvaya galibiyetle başlayan Çekya, ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan'la oynayacak.  Sahadan puansız ayrılan İskoçya ise aynı gün saat 22'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek. 

Çekya, D Grubu'ndaki ilk maçların ardından liderlik koltuğuna oturdu. İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Çekya, averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Üçüncü ülke ve kişileri karıştırmayalım
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Kavuncu, trafik kazasında yaralandı
Kayseri'de doktora silahlı saldırı
İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması kararı 4 hafta ertelendi
Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık
Türkiye'de koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası konuştu
CHP'li Veli Ağbaba: Sedat Peker’i ziyaret ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme
Yorumlar